POL-E: Essen: Vermeintliches Pärchen entwendet Arbeitshandy im Drogeriemarkt - FOTOFAHNDUNG

Berlin (ots) - Am Horn von Afrika droht die vierte enttäuschende Regensaison in Folge, was befürchten lässt, dass die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten katastrophale Folgen haben könnte. Mehr als 16 Millionen Menschen in Somalia, Kenia und Äthiopien sind bereits dringend auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Die ...

