Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 09.11.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Lagerhalle; Polizei sucht Zeugen

Gestern Mittag ist bei der Eschweger Polizei ein Einbruch in eine Lagerhalle zur Anzeige gebracht worden. In der Leipziger Straße in Hoheneiche sind unbekannte Täter gewaltsam eine Lagerhalle eingebrochen, welche von den Geschädigten u.a. zum Unterstellen von Anhängern und Wohnwagen angemietet wurde. Nachdem die Täter offenbar durch ein eingeschlagenes Fenster in einen ehemaligen Büroraum eindrangen, überwanden sie gewaltsam eine Wand aus Gipskarton und gelangten so in die Halle mit untergestellten Fahrzeugen. Hier brachen die Täter einen Wohnwagen auf und durchwühlten diesen nach Wertgegenständen. Von zwei weiteren abgestellten Wohnanhängern brachen die Täter die äußeren Staufächer auf und durchsuchten diese ebenfalls nach Diebesgut. Ob und in welcher Höhe die Täter Beute machen konnten, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Tat wurde am Dienstag gegen 12.30 Uhr von den Eigentümern festgestellt, kann aber bereits bis Mitte Oktober zurückreichen. Hinweise nimmt die Polizei Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Trekkingrad aus Treppenhaus entwendet und am Stadtbahnhof zurückgelassen; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege ermittelt aktuell wegen des unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs. Unbekannte hatten am Dienstag, zwischen 17.50 Uhr und 22.35 Uhr, in der Friedrich-Wilhelm-Straße aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ein schwarzes Trekkingrad der Marke KTM entwendet. Der Besitzer zeigte den Vorfall bei der Polizei an und im Rahmen der Ermittlungsmaßnahmen konnte das beschrieben Rad kurz darauf am Stadtbahnhof in Eschwege aufgefunden werden, wo es an einem Pfeiler lehnte. Die Beamten händigten dem Besitzer anschließend das Fahrrad wieder aus, ermitteln aber dennoch wegen des unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs. Hinweise unter 05651/925-0.

Wildunfälle

Gestern wurde noch ein Wildunfall angezeigt, der sich bereits am Montagmorgen um kurz nach 07.00 Uhr auf der Landesstraße L 3334 zugetragen hatte. Hier war eine 19-jährige Autofahrerin aus Meißner von Harmuthsachsen in Richtung Waldkappel unterwegs gewesen, als zwei Rehe die Fahrbahn überquerten. Eines der Tiere war mit dem Wagen kollidiert und dabei kurzzeitig sogar bis auf das Fahrzeugdach gesprungen, bevor es mit dem anderen Tier letztlich davonrannte. Bei der Kollision entstand zum Glück nur geringer Schaden in Höhe von 100 Euro.

Am Dienstagabend ist ein 71-jähriger Autofahrer aus Wanfried gegen 19.10 Uhr auf der Landesstraße L 3244 zwischen Eschwege und Niederdünzebach mit einem Reh zusammengestoßen, welches nach der Kollision von der Unfallstelle verschwand. Am Auto des Mannes entstand augenscheinlich kein größerer Schaden. Später meldeten dann Fußgänger das stark verletzte Reh unweit der Unfallstelle, welches dann von einer eingesetzten Funkstreife von seinen Leiden erlöst werden musste.

Polizei Hessisch Lichtenau

Häusliche Gewalt

Weil ein 35-Jähriger aus Hessisch Lichtenau gegenüber seiner von ihm getrenntlebenden 34-jährigen Ehefrau gewalttätig wurde, haben die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau strafrechtliche Ermittlungen wegen Körperverletzung/Häusliche Gewalt aufgenommen. Gegen 18.55 Uhr war der Mann in alkoholisiertem Zustand körperlich gegen seine Frau vorgegangen, zog sie am Arm und wollte diese offenbar auch schlagen, wozu es aber letztlich nicht kam. Die hinzugerufenen Beamten sprachen gegenüber dem Aggressor eine Wegweisungsverfügung aus und leiteten Ermittlungen wegen Häuslicher Gewalt ein.

Wildunfälle

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist eine 47-jährige Autofahrerin aus Waldkappel mit einem Wildschwein kollidiert. Die Frau war um kurz vor 02.00 Uhr auf der Landesstraße L 3238 von Walburg in Richtung Küchen unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Das Tier verendete am Unfallort, am Auto der Frau entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Auf der L 3225 zwischen Friedrichsbrück und Hessisch Lichtenau hat ein 46-jähriger Autofahrer aus heute Morgen gegen 06.40 Uhr ein Reh erfasst, welches dabei tödlich verletzt wurde. Der Schaden am Pkw des Mannes beziffert sich auf 3000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell