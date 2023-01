Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Brand eines Brennholzkorbes

Am Montag, den 02.Januar 2023, gegen 18.06 Uhr, kam es in der Kuckuckstraße zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Korb mit Feuerholz in Brand. Durch das Feuer wurde eine angrenzende Glastür beschädigt. Der Brand konnte durch die Bewohner des Hauses gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Saterland- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 02.Januar 2023, gegen 06.15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Hauptstraße in Richtung Scharrel. Im Bereich einer Verkehrsinsel geriet er mit dem linken Vorderreifen an den Bordstein und kam infolge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne und einem Verkehrsschild. Der 34-jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

