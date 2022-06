Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg: "Aus Fünf mach Einen" - Twitterkanäle werden zu einem großen Kanal transformiert

Nienburg (ots)

(Haa) Mit ihren knapp 2.000 km² zählt die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg mit zu den flächenmäßig größten Polizeiinspektionen in Niedersachsen. Von Hoyerhagen bis hin nach Goldbeck sind die Polizeibeamtinnen und -beamten der sechs Polizeikommissariate und des Inspektionssitzes in Nienburg zu Fuß, in ihren Streifenwagen und auch zu Wasser unterwegs, um für die Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort präsent zu sein.

Die inspektionseigenen Social Media Accounts auf Twitter und Facebook geben den Bürgerinnen und Bürgern dabei digital täglich neue Einblicke in die Polizeiarbeit der Polizeiinspektion.

Aktuell ist die Inspektion mit fünf verschiedenen Twitterkanälen auf der Social Media Plattform vertreten, die auch die einzelnen Polizeikommissariate repräsentieren.

Zum ersten August gibt es eine kleine aber entscheidende Änderung:

"Wir werden zum 01. August von ursprünglich fünf Accounts auf einen gemeinsamen Account für die gesamte Inspektion umschalten.", so Julia Hasse, Pressesprecherin und Head of Social Media. "Damit möchten wir unsere Präsenz auf Twitter noch aktueller, bürgerorientierter und zeitgemäßer gestalten."

Der bereits bestehende Kanal Polizei Nienburg wird in Polizei Nienburg/Schaumburg umbenannt und weiterhin über @polizei_NBG zu erreichen sein. Jede Bürgerin und jeder Bürger der diesem Kanal bereits folgt, muss daher nichts beachten.

Folgende Kanäle fusionieren zum 29. Juli zum neuen Gesamtkanal für Nienburg und Schaumburg und sind dann unter ihren alten Namen nicht mehr erreichbar: @Polizei_BadN @Polizei_RI @Polizei_BBG @Polizei_STH

Bürgerinnen und Bürger, die einem oder mehreren dieser Accounts folgen, werden von der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg gebeten ab dem 1. August auf jeden Fall auch dem Kanal @polizei_NBG zu folgen.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ist seit Januar 2022 auch auf Facebook vertreten. Analog zu dem inspektionsweiten Facebookkanal soll auch der künftige Twitteraccount funktionieren. Aus welchem Bereich der Polizeiinspektion berichtet wird, wird auch zukünftig klar erkennbar sein.

"Mithilfe von unterschiedlichen Logos mit Ortsnennungen und angepassten Hashtags wird für unsere Followerinnen und Follower weiterhin auf einen Blick erkennbar sein, auf welchen Bereich sich die Meldung bezieht.", erläutert Julia Haase. "So soll gewährleistet werden, dass die rund 280.000 Einwohnerinnen und Einwohner immer genau die Informationen erhalten, die für sie und ihre Region wichtig sind."

Um die Meldungen der Polizei Nienburg/Schaumburg lesen zu können, ist es nicht nötig ein eigenes Konto bei Twitter zu besitzen. Die Tweets können auch ohne vorherige Anmeldung gelesen werden.

"Der neue Kanal wird ein wichtiger Teil unserer Anstrengungen zur Verbesserung des Zivilschutzes in besonderen Einsatzlagen und erhöht den Wirkungsgrad bei Fahndungs- oder Warnmeldungen. Schneller mehr erreichen ist hier das Motto!" summiert Inspektionsleiter Mathias Schröder die Hintergründe der Veränderung.

Über diesen Link gelangen Sie zu dem Twitteraccount der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg:

https://fcld.ly/nienburg_schaumburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell