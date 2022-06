POL-NI: Über den Fuß gefahren

Liebenau (ots) - (opp) Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Pennigsehler Straße in Liebenau wurden am Montag, den 13.06.2022, gegen 16:00 Uhr, mehrere Kund*innen von angeblichen "Spendensammlern" in aggressivem Ton angesprochen und teils größere Geldscheine eingefordert. Daten von Zahlungswilligen wurden offensichtlich auf einem mitgeführten Klemmbrett ...

