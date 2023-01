Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Heckenbrand Am Sonntag, den 01. Januar 2023, um 22:10 Uhr, geriet durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern eine Hecke an der Ketteler Straße in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Dinklage war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR. Lohne - Sachbeschädigung an PKW In der Zeit zwischen Samstag, den 31. Dezember 2022, 18:00 ...

mehr