Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Außenspiegel...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

...von geparkten PKW's wurde in der Nacht vom 18.11.2022 zum 19.11.2022 in der Maxburgstraße in 67434 Neustadt/W. durch unbekannte Täter umgeklappt und hierdurch beschädigt. Wie viele PKW's betroffen sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Personen, welche in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zur Aufklärung der Taten machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell