POL-PDTR: Schwerwiegende Verkehrsbeeinträchtigungen nach Verkehrsunfall auf der B 51

Schweich (ots) - Am Samstag, 10.09.2022, um 12:22 Uhr, kam es in Schweich, in der Brückenstraße 36, im Bekleidungsgeschäft ´Kunterbunt´, zu einem Diebstahl. Ein Mann(ca. 45 bis 55 Jahre alt; blonde, kurze Haare; schlaksige Figur; bekleidet mit einer Jeanshose und einem T-Shirt) soll sich mit einem Teenager (blond, kurze Hose, T-Sirt) im Geschäft aufgehalten haben. Der Mann habe sich zur Kasse begeben, um Kleidungsstücke in einem Wert von 55,99 EUR per EC-Karte zu ...

mehr