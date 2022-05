Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Einbruch in Pflegedienstgebäude +++ PKW gestohlen

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Dienstag (03.05.) gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude eines Pflegedienstes in der Straße "Am Anger" verschafft. Sie entwendeten Tresore mit Bargeld und Papieren sowie einen PKW VW Polo mit HK-Kennzeichen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell