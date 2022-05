POL-CE: Faßberg - Betrunkene Fahrzeugführerin im Ausnahmezustand

Celle (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Freitagabend (29.04.) ein leerstehendes Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen CJD-Jugenddorfs am Graftring in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Raum im Erdgeschoss bereits in Vollbrand. Weitere Räumlichkeiten im Obergeschoss sowie die Außenfassade gerieten durch das Feuer in Mitleidenschaft. ...

