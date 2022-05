Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Falsche Polizisten betrügen 83-jährige Seniorin am Telefon +++ Vierstellige Summe weg

Celle (ots)

Eine Welle von betrügerischen Anrufen ging gestern durch Stadt und Landkreis Celle. Die Täter behaupteten, Polizisten aus Celle zu sein. Es habe brutale Überfälle in der Gegend gegeben und auch der Name der Angerufenen stehe auf einer sichergestellten Liste von potenziellen Opfern. Nun müsse man den Besitz und das Vermögen in der Nachbarschaft schützen und in Sicherheit bringen. Während nahezu alle Angerufenen den niederträchtigen Trick durchschauten, ging eine 83-Jährige aus Celle auf die Forderung der Täter ein und legte ihre EC-Karte samt Geheimzahl vor die Haustür. Einer der Täter hob im Anschluss eine vierstellige Summe bei einer nahegelegenen Bank ab. Die Polizei rät zu äußerster Skepsis und Misstrauen bei der Annahme von Telefonaten. Niemals sollten am Telefon Auskünfte über Vermögen oder Wertsachen gegeben werden. Telefonnummern sollten aus öffentlichen Verzeichnissen wie Telefonbüchern gelöscht werden, denn dort wählen die Betrüger ihre Opfer aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell