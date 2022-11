Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unbefugter Gebrauch eines Baggers

Meckenheim (ots)

Am frühen Morgen des 19.11.2022 wurde durch einen Anwohner der Ruppertsberger Straße in 67149 Meckenheim mitgeteilt, dass ein Bagger, der auf der Baustelle an der Kreisstraße 10 in Meckenheim abgestellt war, nun quer auf der Kreisstraße 10 steht. Nach bisherigem Ermittlungstand wurde dieser durch den oder die unbekannten Täter von dessen ursprünglichen Abstellort wegbewegt. Wie der Bagger in Betrieb gesetzt wurde, bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht vom 18.11.2022 auf den 19.11.2022 verdächtige Wahrnehmungen an der Baustelle der Kreisstraße 10 in 67149 Meckenheim gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch telefonisch unter der 06324 933-0 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

