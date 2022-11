Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 18.11.2022 gegen 07:55 Uhr befuhr eine 32-jährige Mercedesfahrerin die Rieslingstraße in Bad Dürkheim. Dabei kam zu einem Zusammenstoß zwischen ihr und einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die junge Frau stellte anschließend fest, dass es zu einer Beschädigung an ihrem Außenspiegel gekommen sei. Das entgegenkommende Fahrzeug verließ die Unfallstelle, ohne zuvor die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Angaben zu dem entgegenkommenden Fahrzeug konnte die Mercedesfahrerin keine machen. Am Fahrzeug der 32-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 100EUR am Außenspiegel.

Wenn Sie Hinweise zum Unfallgegner geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

