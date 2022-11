Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fund von 6 toten Katzenbabys

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.11.2022 wurde der Polizei Neustadt mitgeteilt, dass in der Schloßstraße eine Plastiktüte mit 6 toten Katzenbabys aufgefunden wurde. Die eingesetzte Streife konnte die Tüte mit den Katzenbabys vor Ort sicherstellen. Nach Rücksprache mit dem Mitteiler konnte ermittelt werden, dass die Plastiktüte bereits am 10.11.2022 am Straßenrand der Schloßstraße lag. Es wurde ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gegen Unbekannt eingeleitet. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise unter 06321 854 0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de

