POL-PDNW: Festnahme von zwei Einbrechern

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 18.11.2022 gegen 03:30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein Brandalarm in einem Hotel in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim gemeldet. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Bei der Begehung des Gebäudes konnte jedoch im Bereich des ausgelösten Brandmelders deutlicher Cannabisgeruch festgestellt werden. Die Ermittlungen ergaben schließlich, dass ...

