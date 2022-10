Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen Zeugen, die am Montag (17.10.2022, gegen 19.00 Uhr) auf der Ennigerstraße Richtung Ennigerloh unterwegs waren. Wer kann Angaben zu dem Verkehrsunfall machen, bei dem eine 20-jährige Frau tödlich verletzt wurde. Wer hat den Unfall beobachtet, war in der Nähe oder kann weitere Angaben machen?

Am Montag fuhr ein 46-jähriger Mann aus Ennigerloh gegen 19.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Ennigerstraße Richtung Ennigerloh und überholte mehrere Fahrzeuge, die ebenfalls in Richtung Ennigerloh unterwegs waren. Kurz vor dem Ortseingang Ennigerloh scherte der Mann erneut zum Überholen aus und übersah dabei einen Pkw, der in entgegengesetzter Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 20-jährige Fahrerin aus Ennigerloh wurde mit ihrem Fahrzeug in einen angrenzenden Grünbereich geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 46-Jährige wurde nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw gegen einen Baum geschleudert und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Wir bitten Zeugen aus der Fahrzeugkolonne und auch weitere Zeugen die Informationen zu dem Unfall und Unfallhergang haben, sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

