POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Autofahrer nach Unfall verstorben

Warendorf (ots)

Ein Autofahrer starb nach einem Alleinunfall, der sich am Montag, 17.10.2022 gegen 9.50 Uhr auf der Lippstädter Straße in Liesborn ereignet hat. Der 41-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Lippstädter Straße von Liesborn in Richtung Cappel. In einer Kurve kam der Wadersloher mit seinem Pkw nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und von Kräften der Feuerwehr befreit. Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er verstarb. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung des Verkehrsunfallaufnahmeteams aus Münster. Die L 852 ist weiterhin unter anderem für die Spurensicherung voraussichtlich bis in den späten Nachmittag gesperrt.

Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet. Das beschädigte Auto wurde sichergestellt.

