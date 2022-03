POL-PPMZ: Callcenter-Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

Mainz-Mombach (ots) - Im Laufe des Dienstagnachmittags wurden in einem Schwimmbad in Mainz-Mombach vier Spinde in der Damenumkleide aufgebrochen. Gestohlen wurden unter anderem Bargeld und EC-Karten. Die Spuren am Tatort wurden gesichert. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. _____ Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der ...

mehr