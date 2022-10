Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 15.10.2022 kam es gegen 4.35 Uhr zu einer Körperverletzung auf der Sassenberger Straße in Warendorf. Ein 22-jähriger Warendorfer war mit zwei 20-jährigen Frauen und einem 22-jährigen Beckumer unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle kam es zwischen den Frauen und dem Beckumer zu einem Streit. Als der Warendorfer schlichtend eingriff, schlug ihm der 22-jährigen Beckumer mit einer Flasche gegen den Kopf und verletzte ihn. Der Warendorfer informierte die Polizei und das Trio ging Richtung Marktplatz. Dort wurden sie von den Beamten angetroffen und befragt. Der Beckumer bestritt, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Daher sucht die Polizei Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

