Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autoscheibe eingeschlagen und Beutel mit Bargeld entwendet

Ilmenau, Richard-Bock-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitag, den 23.09.2022 die kurze Abwesenheit einer Autofahrerin ausgenutzt, um die Scheibe der Fahrertür des Fahrzeugs einzuschlagen und Gegenstände aus dem Fahrzeug zu stehlen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 53-Jährige ihren VW gg. 07:00 Uhr auf einer Parkfläche in der Richard-Bock-Straße abgestellt. Als sie wenige Minuten später zurückkam, stellte sie fest, dass eine Scheibe der Fahrertür eingeschlagen war und der dunkel gekleidete Täter mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt eiligst davonfuhr. Der Unbekannte trug zudem eine grau-schwarzfarbene Mütze. Aus dem Fahrzeuginnenraum hatte der Täter einen Stoffbeutel mit Bargeld und Pflegeutensilien im Gesamtwert von circa 80,-EUR entwendet. Der Sachschaden an der zerstörten Scheibe wurde mit circa 300,-EUR angegeben. Zeugen, welche nähere Angaben zum geflüchteten Täter bzw. zur Tathandlung machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer ST/0235270/2022 bei der PI Arnstadt- Ilmenau zu melden. Zudem empfiehlt die Polizei keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen.

(sg)

