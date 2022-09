POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Ganderkesee +++ Verkehrsbehinderungen

Delmenhorst (ots) - Hoher Schaden ist am Wochenende bei der Beschädigung eines geparkten Pkws in Brake entstanden. Die Polizei sucht Zeugen. Der graue SUV wurde am Samstag, 10. September 2022, 22:00 Uhr, vom Geschädigten auf einem Parkplatz an der Langen Straße, Höhe Haasenstraße, in Brake abgestellt. Am Sonntag, 11. September 2022, 06:30 Uhr, stellte er fest, ...

