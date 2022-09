Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hoher Schaden durch Sachbeschädigung in Brake

Delmenhorst (ots)

Hoher Schaden ist am Wochenende bei der Beschädigung eines geparkten Pkws in Brake entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der graue SUV wurde am Samstag, 10. September 2022, 22:00 Uhr, vom Geschädigten auf einem Parkplatz an der Langen Straße, Höhe Haasenstraße, in Brake abgestellt. Am Sonntag, 11. September 2022, 06:30 Uhr, stellte er fest, dass der Pkw auf beiden Seiten Kratzer aufwies und alle vier Reifen luftleer waren. Der entstandene Schaden betrug ungefähr 2.000 Euro.

Wer Hinweise zu möglichen Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell