POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unbekannter beschädigt Fahrrad in Elsfleth +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Lediglich Sachschaden ist am Sonntag, 11. September 2022, gegen 18:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham entstanden. Zur Unfallzeit befuhr eine 60-jährige Nordenhamerin mit einem Renault die Hafenstraße in Richtung Walther-Rathenau-Straße. Auf das Halten einer 82-Jährigen aus Nordenham reagierte sie zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den Mercedes auf. Der entstandene Sachschaden betrug ...

