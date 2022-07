Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg/Meschede (ots)

Arnsberg:

Zwei unbekannte Täter hebelten in der Goethestraße zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr am Freitagmorgen die Tür eines Verwaltungsgebäudes auf. Im Gebäude öffneten sie weitere Türen und entwendeten diverse Gegenstände.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde im Tappeweg in ein Sonnenstudio eingebrochen. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände.

Am Freitagmorgen entwendeten zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr diverse Gegenstände in einer Gaststätte. Die Täter hebelten eine Tür auf um in das Gebäude zu gelangen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Meschede:

Unbekannte Täter drangen in der Nach von Mittwoch auf Donnerstag in einen Gastronomiebetrieb in der Otto-Lilienthal-Straße ein. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell