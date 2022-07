POL-HSK: Fahrzeuge entwendet und beschädigt

Sundern (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es gegen 00.00 Uhr auf der B 229 in Hövel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Reh. Der 55-jährige Fahrer war mit seiner Maschine in Richtung Beckum unterwegs. Durch den Zusammenprall kam er zu Fall und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 1141 E-Mail: ...

