POL-HSK: Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots) - Marsberg: Im Zeitraum zwischen Montag 20 Uhr und Dienstag 10 Uhr sind Unbekannte in eine Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "An den Bleichen" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Inneren und durchsuchten den in der Garage stehenden PKW. Bei dem Versuch, eine Tür zum angrenzenden Wohnhaus aufzuhebeln, scheiterte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die ...

