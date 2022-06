Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Weisenheim am Sand (ots)

Am Mittwoch den 15.06.2022 kam es in der Dr. Welte-Straße in Weisenheim am Sand zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dunkelblauer Mazda CX5 fuhr gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mini Clubmann. Hierbei verlor der Mazda das Gehäuse des rechten Außenspiegels. Danach fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

