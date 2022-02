Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall Pkw vor U-Bahn auf der Universitätsstraße in Bochum Wiemelhausen

Bochum (ots)

Um 17:00 Uhr kam auf der Universitätsstraße in Höhe der Anschlussstelle der A448 zu einem Verkehrsunfall mit einer U-Bahn und einem Pkw. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte Einheiten der Innenstadtwache zur Einsatzstelle. Der Rettungsdienst sichtete die Personen in der Bahn und den Fahrer des Pkw. Der Fahrer der Bahn wurde vom Rettungsdienst zum Ausschluss einer Verletzung in eine Bochumer Klinik transportiert, alle anderen beteiligten Personen blieben unverletzt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der Einsatz mit 12 Einsatzkräften war um 17:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell