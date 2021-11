Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Unfallflucht in der Hauptstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 09:00 Uhr bemerkte der Besitzer eines BMW, dass sein PKW von einem noch unbekannten Fahrzeuglenker beschädigte worden war. Der Unbekannte streifte den ordnungsgemäß geparkten BMW in der Hauptstraße in Gärtringen und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Da keine Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker vorliegen, bittet das Polizeirevier Herrenberg, Tel 07031 2708 - 0, um Hinweise durch Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell