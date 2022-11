Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - durch Joint Brandmeldeanlage ausgelöst

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 18.11.2022 gegen 03:30 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein Brandalarm in einem Hotel in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim gemeldet. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Bei der Begehung des Gebäudes konnte jedoch im Bereich des ausgelösten Brandmelders deutlicher Cannabisgeruch festgestellt werden. Die Ermittlungen ergaben schließlich, dass ein 43-Jähriger in seinem Zimmer einen Joint konsumiert und damit die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Bei der Durchsuchung konnten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Ob er für den Einsatz der Rettungskräfte auch finanziell einstehen muss, wird noch geprüft.

