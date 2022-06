POL-OG: Baden-Baden, Motorradfahrer auf B500 gestürzt

Steinach (ots) - Nach einem schweren Motorradunfall am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der K 5356 schwebt ein 57-jähriger Motorradfahrer in Lebensgefahr. Zu dem Unfall am Ortsende Steinach in Richtung Biberach kam es, weil ein von der B 33 kommender, 24-jähriger Autofahrer beim Einfahren in die Kreisstraße den bevorrechtigten Motorradfahrer übersehen hat. In der Folge des seitlichen Aufpralls wurde der Motorradfahrer ...

