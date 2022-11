Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag, 17.11.2022, in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 14:30 Uhr, kam es im Holunderring zu einem Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve einen Gartenzaun. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Örtlichkeit. An dem Zaun entstand ein Sachschaden von ca. 250,00 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

