Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Werkzeug aus Fahrzeug entwendet

Bad Hönningen (ots)

Am Freitagmorgen entwendeten unbekannte Täter eine Kettensäge und einen Werkzeugkasten aus einem Transporter, der am Bahnhof abgestellt war. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell