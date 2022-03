Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A 98) Ein Verletzter und hoher Blechschaden bei Unfall auf der Autobahn (28.03.2022)

Orsingen-Nenzingen, A 98 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 62.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen gegen 08.40 Uhr auf der Autobahn 98 Höhe Orsingen-Nenzingen ereignet hat. Ein 38 Jahre alter Citroen-Fahrer war auf der A98 in Richtung Autobahnkreuz Hegau in einer Kolonne mehrerer Fahrzeuge unterwegs. Als der 38-Jährige zum Überholen ansetzte, übersah der Mann einen auf der linken Spur von hinten kommenden Renault eines 20-Jährigen. Trotz sofortiger Vollbremsung des Renault-Fahrers stießen beide Autos zusammen. Der Renault wurde durch die Kollision in die Mittelleitplanke abgewiesen, drehte sich und blieb anschließend auf der linken Fahrspur liegen. Der Citroen-Fahrer brachte sein Auto auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 20-jährige Fahrer des Renault erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen, so dass er zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht wurde. Der Fahrer des Citroen blieb unverletzt. Zwei Abschleppunternehmen bargen die demolierten Autos, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Zudem wurden bei dem Unfall mehrere Schutzplankenelemente beschädigt. Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei sicherte die Unfallstelle ab und veranlasste anschließend die Reinigung der Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsstoffen durch eine Reinigungsfirma.

