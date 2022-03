Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau, L 277, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer gestürzt (27.03.2022)

Fridingen an der Donau, L 277, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Sturz am Sonntagnachmittag zwischen dem "Knopfmacherfelsen" und Fridingen auf der Landesstraße 277 hat ein 37-jähriger Motorradfahrer Glück im Unglück gehabt und ist unverletzt geblieben. Mit einer Harley-Davidson war der Biker gegen 15.30 Uhr mit anderen Motorradfahrern auf der L 277 vom "Knopfmacher" in Richtung Fridingen unterwegs, kam vermutlich infolge eines Fahrfehlers in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte in den parallel zur Straße verlaufenden Grünstreifen. Bei dem Unfall entstand an der Harley Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

