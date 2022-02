Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Laserpointer auf Auto gerichtet

Borken (ots)

Geblendet durch einen Laserpointer sah sich ein Autofahrer am Mittwoch in Borken. Seinen Angaben zufolge kam es gegen 23.15 Uhr an der Marbecker Straße zu dem Vorfall: Ein Unbekannter habe dort aus einem Gebüsch heraus den gebündelten grünen Lichtstrahl auf sein Fahrzeug gerichtet. Der Tatort liegt im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr mit der Raesfelder Straße und dem Döringbach. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

Bei dem beschriebenen Vorgang handelt es sich keinesfalls um einen harmlosen Streich: Im Raum steht ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - eine Straftat, die eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren nach sich zieht. Wenn der geblendete Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert, kann es zu Unfällen mit schwersten Folgen kommen. Auch das Augenlicht des Betroffenen läuft Gefahr, schwere Schäden davonzutragen.

