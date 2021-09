POL-ME: Homejacking: Einbrecher entwendeten Mercedes - Langenfeld - 2109128

Polizei Mettmann

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (24. September 2021) in ein Reihenhaus in einer Richrather Wohnsiedlung hinter dem Richrather See in Langenfeld eingebrochen. Die Täter entwendeten dabei die Schlüssel eines vor dem Grundstück des Eigentümers abgestellten Mercedes, mit dem sie dann vom Tatort flüchteten. Die Polizei hat das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben und bittet bei ihren Ermittlungen um Unterstützung durch sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher zwischen 1:30 Uhr nachts und 5:30 Uhr morgens gewaltsam Zugang in das Einfamilienhaus, indem sie das Türschloss der Eingangstür aufzogen. Die Täter suchten hier offenbar gezielt nach den Fahrzeugschlüsseln eines vor dem Haus abgestellten Mercedes Daimler E350d Kombi, mit welchem sie dann in unbekannte Richtung vom Tatort davonfuhren.

Als die Bewohner des Hauses am frühen Freitagmorgen den Einbruch samt Fahrzeugdiebstahl feststellten, alarmierten sie umgehend die Polizei. Diese schrieb den grauen Kombi mit einem Zeitwert von rund 60.000 Euro zur internationalen Fahndung aus. Der Mercedes E350d ist bereits rund 80.000 Kilometer gelaufen und war zum Zeitpunkt des Diebstahls vollgetankt.

Zudem stellten die Beamten im Zuge ihrer Ermittlungen fest, dass nicht nur das Fahrzeug, sondern auch das Portemonnaie samt Bargeld der Ehefrau des Fahrzeughalters aus dem Wohnzimmer entwendet worden war.

Wer etwas über den Verbleib des entwendeten Mercedes E350d sagen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Langenfeld zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt diese jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

