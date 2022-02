Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Grabkerzenautomat hält Aufbruchversuch stand

Bocholt (ots)

An einem Automaten für Grabkerzen haben sich Unbekannte in Bocholt zu schaffen gemacht. Die Täter versuchten vergeblich, das Gerät aufzuhebeln. Zu der Tat kam es zwischen Samstag, 12.02., und Mittwoch, 16.02., 16.00 Uhr, auf dem Friedhof an der Blücherstraße. Am Automat entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell