Polizei Essen

POL-E: Essen: Taschendieb gesucht - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45239 E.-Werden: Am 22. Januar diesen Jahres gegen 19.15 Uhr haben zwei unbekannte Taschendiebe in einem Supermarkt an der Velberter Straße einer 51-Jährigen das Mobiltelefon gestohlen.

Die beiden Unbekannten wurden während der Tat im Supermarkt von den Überwachungskameras aufgezeichnet. Mit einem dabei entstandenen Bild sucht die Polizei nun nach den Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt die beiden Männer und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Die Bilder der Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-taschendiebstahl-3

Hinweise werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 34 unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell