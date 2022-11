Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruchdiebstahl - Hochwertiges Pedelec entwendet

Buchholz (WW) (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagabend hebelten bisher unbekannte Täter in der Hennefer Straße in Buchholz (WW) die Kellertür eines Einfamilienhauses auf. Die Täter entwendeten ein hochwertiges E-Mountainbike der Marke "Mitech" (mit einem markanten neongelben Rahmen). Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

