POL-PDNR: Zusammenstoß zweier Pkw - Eine Person schwer verletzt

Dierdorf (ots) - Am frühen Dienstagabend ist der Geschädigten gegen 18:15 Uhr in der Fundgrube oder auf dem Parkplatz der Fundgrube in Dierdorf der Geldbeutel entwendet worden. Der Gelbeutel befand sich nach dem bezahlen in der Handtasche, welche die Geschädigte sich umhing. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

