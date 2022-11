Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Haftbefehl aufgrund Personenkontrolle vollstreckt

Neuwied (ots)

Neuwied - Im Rahmen der Streife konnte am 14.11.2022 gegen 03:35 Uhr in der Grabenstraße eine männliche Person angetroffen und kontrolliert werden. Die Überprüfung ergab, dass gegen die Person zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Koblenz bestehen. Die erforderlichen 1800 Euro konnte der 31-jährige Beschuldigte nicht aufbringen. Er wurde daher in die JVA Koblenz verbracht. Bei seiner Durchsuchung konnten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde erstattet.

