POL-Nordsaarland: Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Wadern (ots)

Am 06.10.2022, um 00:34 Uhr, wurde der Polizei Nordsaarland eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Wadern gemeldet. Ein Pkw sei auf einem größeren Parkplatz im Innenstadtbereich gegen eine Mauer gefahren und im Anschluss in Richtung Losheim weggeführt worden. Das Fahrzeug konnte in Losheim von einem Streifenwagen festgestellt und gestoppt werden. Der 51-jährige Fahrer aus dem Landkreis Merzig-Wadern war erheblich alkoholisiert, weswegen ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Mann wegen vorangegangener Verkehrsdelikte bereits nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Es wurden erneut entsprechende Verfahren eingeleitet.

