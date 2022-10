Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfallflucht auf der L 151 zwischen Weiskirchen und Wadern

Weiskirchen - Wadern (ots)

Am Morgen des 05.10.2022 wurde die PI Nordsaarland darüber in Kenntnis gesetzt, dass es auf der L 151 zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstelle soll der bislang unbekannte Unfallverursacher von Weiskirchen in Richtung Wadern gefahren und in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen sein. Hierbei kollidierte das Fahrzeug noch mit zwei einbetonierten Verkehrszeichen, konnte aber wohl im Anschluss die Unfallstelle wieder verlassen. Durch die Kollision wurden die Verkehrszeichen, wahrscheinlich aber auch das unfallverursachende Fahrzeug erheblich beschädigt. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen VW Golf 5 oder Golf Plus handeln.

Zeugen, welche Angaben zum Verkehrsunfall oder zu einem stark beschädigten VW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Telefonnummer 06871-90010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell