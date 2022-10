Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Kombi auf der Schutzplanke

Bundesautobahn 1 in Primstal (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein in Frankreich wohnendes Ehepaar bei einem Verkehrsunfall auf der A 1 in Nonnweiler-Primstal am Samstag, 01.10.2022, um 17.28 Uhr, davon. Der 32-jährige Fahrer französischer Nationalität befuhr die BAB 1 in Fahrtrichtung Trier. Ca. 800 Meter vor dem Rastplatz "Peterberg" überholte er einen weiteren Verkehrsteilnehmer. Hierbei kam er wegen Aquaplaning, welches durch den anhaltenden Regen entstanden war, ins Schleudern. Er driftete nach rechts und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Danach überschlug sich der in Frankreich zugelassene Kombi und kam seitlich zur Fahrbahn auf der Schutzplanke zum Stehen. Der Fahrer und seine 26-jährige Beifahrerin wurden in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert, wo jedoch nur leichte Verletzungen diagnostiziert wurden. Das unfallbeteiligte Fahrzeug und ca. 40 Meter Schutzplanken wurden stark beschädigt. Infolge der Verkehrsunfallaufnahme, der Reinigung der Fahrbahn und der Bergung des Kombis kam es zu einer fünfstündigen Verkehrsbehinderung im besagten Autobahnabschnitt. Im Einsatz waren Streifenwägen der Polizeiinspektion St. Wendel und der Polizeiinspektion Nordsaarland. Ferner Feuerwehrkräfte der freiwilligen Feuerwehr Primstal und Mitarbeiter der zuständigen Autobahnmeisterei sowie medizinisches Fachpersonal. Gegen den unfallverursachenden Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell