Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Ecstasy-Beschlagnahme in Friedhofsnähe

Sötern (ots)

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland bemerkten während einer Streifenfahrt in der Nacht zum Samstag, 01.10.2022, in Sötern in der Nähe eines Friedhofes einen Fußgänger, der sich verdächtig verhielt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Kreis St. Wendel eine größere Menge an Ecstasy-Pillen mit sich führte, die beschlagnahmt wurden. Gegen den Mann, der zuvor schon wiederholt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz auffällig wurde, leiteten die feststellenden Beamten ein neuerliches Strafverfahren ein.

