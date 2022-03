LPI-SLF: Erfolgreiche -kontrollierte- Sprengung einer aufgefundenen Geschützgranate

Sonneberg (ots) - Gestern Nachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall in Sonneberg ein 14-Jähriger verletzt. Ein 74-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Max-Planck-Straße in Sonneberg in Richtung Heinersdorf. An einer Bushaltestelle kollidierte der Fahrer plötzlich mit einem 14-jährigen Fußgänger, welcher auf Höhe des Hecks eines Linienbusses die Fahrbahn ...

mehr