Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt mit bis zu 120 km/h in Ortslage

Schleiz (ots)

In der zurückliegenden Nacht, kurz vor 03 Uhr, beabsichtigen Beamte der Polizei aus Schleiz einen Verkehrsteilnehmer in Schleiz zu kontrollieren. Jedoch trat der zunächst Unbekannte mit seinem PKW die Flucht an und fuhr mit teilweise bis zu 120 km/h unter polizeilicher Verfolgung durch die Ortslage Schleiz. Neben der Agnesstraße sowie der Elisenstraße passierte der Flüchtige weiterhin die Bundesstraße 94 bis zum Abzweig Wüstendittersdorf und konnte dort schließlich mittels eines Anhaltemanövers gestoppt werden. Bei dem beschuldigten 19-Jährigen wurde daraufhin der vermeintliche Grund seiner Flucht bekannt: Der junge Mann stand laut eines Drogenvortests unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und es wurden weitere, offensichtliche, Betäubungsmittel im Fahrzeuginneren aufgefunden. Nach erfolgter Blutprobenentnahme sowie Sicherstellung des Führerscheins muss der Beschuldigte sich nun aufgrund mehrerer Straftatbestände verantworten.

