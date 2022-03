Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendlicher wird beim Überqueren der Fahrbahn von PKW erfasst

Sonneberg (ots)

Gestern Nachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall in Sonneberg ein 14-Jähriger verletzt. Ein 74-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Max-Planck-Straße in Sonneberg in Richtung Heinersdorf. An einer Bushaltestelle kollidierte der Fahrer plötzlich mit einem 14-jährigen Fußgänger, welcher auf Höhe des Hecks eines Linienbusses die Fahrbahn überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger (bisherigen Erkenntnissen zufolge) leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand leichter Sachschaden im Bereich der Fahrzeugfront.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell