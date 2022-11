Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall auf der K16

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.11.2022 um 17:41 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K16 zwischen Lindenberg und Wachenheim. Der 27-jährige Fahrer befuhr die K16 in Fahrtrichtung Wachenheim und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr einen Abhang hinunter und kam dort an einem Baum zum Stillstand. Der 27-Jährige wurde durch den Rettungsdienst leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Es konnte durch die eingesetzte Streife festgestellt werden, dass die Reifen des Fahrzeugs stark abgefahren waren, sodass der Fahrer vermutlich aufgrund des geringen Reifenprofils ins Rutschen kam und von der Fahrbahn abkam.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell